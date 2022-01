Nove dei treni Limone-Tende cambiano orario: confermata la gratuità in tutti i giorni della settimana

Cambieranno sabato gli orari di nove dei dodici treni regionali - comunque confermati, nel numero - tra Limone Piemonte e Tende attivati lo scorso dicembre. La ragione, favorire le coincidenze con i treni francesi.

"Abbiamo voluto rendere il servizio ferroviario maggiormente fruibile – conferma l’assessore ai Trasporti della Regione Piemonte Marco Gabusi – modificando l’orario inizialmente programmato, in modo da consentire a un bacino di utenza più ampio di raggiungere in treno quei territori che sono ancora privi di una strada a seguito dell’alluvione Alex del 2020. Le prime settimane di servizio confermano che il treno è apprezzato sia dai turisti, che raggiungono le rinomate stazioni sciistiche e le bellissime vallate, sia dai lavoratori, che non hanno ancora la possibilità di muoversi con un mezzo di trasporto diverso. Con queste modifiche di orario il servizio sarà ancora più comodo e ci auguriamo che possa aiutare a mitigare i disagi che le comunità locali stanno ancora patendo".

Confermata anche la gratuità per tutte le corse in tutti i giorni della settimana: "È un impegno che la Regione Piemonte ha preso – sottolinea l’assessore Gabusi – per aiutare in modo concreto le popolazioni locali che hanno subito le devastazioni di Alex e, nel contempo, per favorire la mobilità di turisti sia italiani sia francesi".

Le modifiche di orario seguono la griglia qui sotto:

Restano quindi invariati il primo treno del mattino, il 22965, con partenza da Limone alle 7 e arrivo a Tende alle 7.30 e i due di metà mattina, 22969 e 22970, rispettivamente con partenza alle 10.38 e arrivo alle 11 e partenza da Tende alle 11.20 e arrivo a Limone alle 11.50.