Nucetto in festa per i cento anni di Suor Cherubina

Un traguardo importante che unisce due comuni, quello di Nucetto e quello di Mondovì.

Agnese Nicolino, Suor Cherubina, compie cento anni.

Nata a Nucetto il 20 gennaio del 1922, entrò nel collegio delle Domenicane di Carassone nel '39 ed è qui che è ospitata, presso la casa di riposo, dopo una vita dedicata alle altre persone, sia in Italia che all'estero.

“Cara Suor Cherubina" - commenta il sindaco, Enzo Dho - a causa delle restrizioni Covid non ho potuto porgerLe personalmente e a nome di tutta la comunità Nucettese gli auguri di buon compleanno, ma abbiamo voluto esserle vicino con questo piccolo omaggio floreale. Cento anni sono tanti e hanno un significato importante. Rappresentano un traguardo per la persona che li compie ma anche per tutti coloro che la conoscono e per la comunità di appartenenza. L’amministrazione comunale e tutta la comunità Nucettese le porgono i più sinceri ed affettuosi Auguri per il memorabile traguardo raggiunto.”