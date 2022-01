Orario rinnovato, da febbraio, per la biblioteca civica di Busca

Una doppia apertura mattutina a fronte di una chiusura il lunedì, per la biblioteca civica di Busca. Il nuovo orario - deciso per favorire maggiormente gli accessi e in particolar modo quelli delle scolaresche - prenderà luogo a partire dal prossimo 1° febbraio.



La biblioteca sarà quindi chiusa il lunedì ma aprirà il martedì e il venerdì in orario mattutino (9-12.30 e 9-13 rispettivamente). Anche l'orario pomeridiano con inizio alle 15 sarà allungato sino alle 18.30.