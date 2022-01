Pavese e Fenoglio insieme in un progetto di "social reading" rivolto alle scuole di tutta Italia

Giovani, donne, territori, nelle opere di due dei maggiori autori italiani, Cesare Pavese e Beppe Fenoglio: è questo il tema del nuovo percorso di social reading, il social network della lettura, che accompagnerà nuovamente ragazze e ragazzi delle scuole secondarie di tutta Italia alla scoperta di Cesare Pavese e Beppe Fenoglio, di cui quest’anno ricorre il centenario della nascita.



Il percorso di lettura, “La passione del vivere - Giovani, donne e territori nelle opere di Cesare Pavese e Beppe Fenoglio”, è un progetto promosso da Crc Innova in collaborazione con Pearson, casa editrice leader nel settore educational, con la Fondazione Cesare Pavese e il Centro Studi Beppe Fenoglio e la start up innovativa Betwyll, che ha ideato il metodo di lettura condivisa.



Il social reading, infatti, è uno strumento innovativo, che avvicina i ragazzi alla lettura permettendo loro di leggere testi e apprezzarne la bellezza, commentando e condividendo opinioni secondo le logiche dei social network, in un ambiente virtuale sicuro e protetto. Questo nuovo percorso segue quelli già lanciati da Pearson lo scorso anno, che hanno visto protagonisti altri celebri autori come Dante e Shakespeare, con grande partecipazione di ragazzi e insegnanti.



Il percorso “La passione del vivere”, patrocinato dal Ministero dell’Istruzione, è un viaggio nella letteratura novecentesca - che partirà il prossimo 21 febbraio, con l’inizio del secondo quadrimestre, e si concluderà il 3 aprile - destinato ad avvicinare i giovani a Pavese e Fenoglio attraverso una selezione di testi che esalta gli aspetti vitali e meno consueti dei due autori, spesso poco evidenziati e valorizzati, ma quanto mai vicini alla quotidianità e alle problematiche dei ragazzi di oggi. Per Pavese, brani tratti da “La luna e i falò”, “Tra donne sole”, “Il diavolo sulle colline”; per Fenoglio, tra gli altri, i racconti “La sposa bambina”, “Pioggia e la sposa”, “Nove lune”.



L’App Pearson Social Reading, gratuita e scaricabile su smartphone e tablet, permetterà così agli studenti e ai loro insegnanti di confrontarsi e dialogare tra loro, partendo dai testi degli autori che svelano il mondo e l’epoca storica in cui hanno vissuto. Pavese e Fenoglio – pur con vite ed esperienze diverse – hanno condiviso significativi elementi biografici, che verranno ricostruiti durante il social reading: entrambi sono figli dello stesso territorio, le Langhe, in Piemonte; hanno vissuto le atrocità della Seconda Guerra Mondiale e i duri anni della Resistenza contro il Nazifascismo; hanno descritto, nelle loro opere, le donne e giovani del loro tempo e, infine, hanno concluso a Torino la loro esistenza.



Saranno quindi le donne e i giovani descritti da Fenoglio e Pavese i protagonisti del social reading, in una cornice che fa da fil rouge alle narrazioni: il territorio piemontese e in particolare la Langa.



Gli studenti potranno accedere al social reading su invito del proprio docente, tramite l’App che li condurrà in un ambiente sicuro e protetto. Per gli insegnanti, invece, Pearson propone più momenti di formazione e assistenza attraverso webinar e tavole rotonde online. Non solo, ma prima dell’inizio del social reading è prevista una lezione speciale per approfondire le chiavi di lettura e avvicinamento proposte nei percorsi: “Cesare Pavese e Beppe Fenoglio. Tra tradizione e innovazione”, con interventi di Bianca Roagna, direttrice del Centro Studi Fenoglio, e di Pierluigi Vaccaneo, direttore della Fondazione Cesare Pavese.



Il percorso si concluderà con un incontro finale tra lettrici e lettori, ad Alba a inizio giugno, nell’ambito delle celebrazioni per il centenario fenogliano: l’approdo ideale di un viaggio tra le opere di due grandi autori della nostra letteratura contemporanea.