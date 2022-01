Pocapaglia, in un anno 32 persone sanzionate per abbandono di rifiuti

In occasione della ricorrenza di San Sebastiano (20 gennaio) – Santo Patrono della Polizia Locale Italiana – il Comune di Pocapaglia presenta il bilancio delle attività svolte nell’anno 2021 dal proprio servizio di Polizia Locale.



Il 2021 è stato un anno in cui, come voluto dall’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Antonio Luigi Riorda, sono stati intensificati i servizi sul territorio svolti dagli agenti. Oltre ai tradizionali servizi d’istituto, sono stati incrementati i servizi ed i controlli in tema di abbandono di rifiuti, che hanno portato all’accertamento e alla contestazione di ben 32 violazioni a carico di persone che avevano abbandonato rifiuti sul territorio comunale: tale attività è stata resa possibile anche grazie all’utilizzo di foto trappole, che sono state installate nei luoghi ove venivano abbandonati più frequentemente i rifiuti.



Nell’ambito della circolazione stradale la Polizia Locale pocapagliese ha intensificato i controlli sul territorio comunale per prevenire e reprimere le più gravi violazioni al Codice della Strada e in particolare l’eccesso di velocità nelle vie centrali: in tale ambito sono stati effettuati 24 posti di controllo della velocità in cui sono stati controllati 214 veicoli: dalle verifiche effettuate un motociclo Kymco e un ciclomotore Hm sono stati sequestrati in quanto sorpresi in circolazione senza la prescritta copertura assicurativa. In particolare quest’ultimo è stato individuato dopo una serie di indagini e accertamenti poiché il conducente, nonostante l’alt intimato dagli agenti della Polizia Locale e nonostante un lungo inseguimento per le vie del paese, era comunque riuscito a dileguarsi.



Nel 2021 gli agenti della Polizia Locale hanno anche effettuato 118 accertamenti per nuove residenze oppure variazioni anagrafiche e 123 notifiche di atti amministrativi o penale; non sono mancati i servizi di presidi nei pressi dei due plessi scolastici, che contano la presenza degli agenti per 88 volte; inoltre la Polizia Locale pocapagliese ha provveduto a effettuare anche il rilievo di 6 incidenti stradali accaduti nel territorio di competenza.



Gli agenti hanno anche effettuato verifiche in materia di emergenza epidemiologica da Covid-19 (uso delle mascherine, verifica green pass, assembramenti) e sopralluoghi con l’Ufficio Tecnico Comunale.



Per il 2022 è previsto un ulteriore potenziamento dei controlli in tema di abbandono di rifiuti e in tema di controllo della velocità, oltre alle consuete attività d’istituto.