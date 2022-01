C'è tempo fino al 26 gennaio per presentare la domanda come volontari del servizio civile per l’associazione Centro Down Cuneo. Quattro i posti disponibili.

Un'esperienza indimenticabile per tutti i giovani dai 18 ai 28 anni che vogliono sostenere attivamente le associazioni che si occupano di persone fragili o con disabilità promuovendo così inclusione sociale e benessere.

Da oltre 30 anni il Centro Down Cuneo è al fianco delle famiglie con figli con Trisomia 21 ma solo con l'aiuto delle nuove generazioni il sogno della piena inclusione e del cambio stesso della mentalità può avverarsi.

Grazie al servizio civile (25 ore settimanali pagate) i volontari potranno conoscere i giovani dell’associazione e gioire con loro delle tante piccole quotidiane conquiste all’insegna dell’autonomia.

Una crescita lunga un anno che, come nella passata esperienza, nonostante le difficoltà portate dal Covid, lascerà un piacevole ricordo nel cuore dei volontari. Nuovi amici e nuovi punti di vista. Le fondamenta per un mondo nuovo dove la disabilità non rappresenta più un ostacolo insormontabile.

Le domande, fatte esclusivamente online, devono pervenire entro le ore 14 del 26 gennaio 2022.

Il titolo del progetto del Centro Down di Cuneo è "Road to inclusion" e tutte le indicazioni si trovano nel sito della Provincia di Cuneo:

https://www.provincia.cuneo.it/servizio-civile/bando-2021/progetti-2021

Per maggiori info telefonare al 329 6394261.