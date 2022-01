Cordoglio a Boves e nel mondo della musica folk per la morte di Albert Giuliano

Cordoglio a Boves per la scomparsa, nella giornata di ieri 19 gennaio, di Albert Giuliano, noto fisarmonicista di 59 anni, portato via da una malattia contro cui combatteva da tempo.

Tanti i messaggi comparsi sulla sua bacheca: "Fai buon viaggio" o ancora "Suona per noi con gli angeli da lassù". Faceva parte del gruppo folk i Ciansunier, molto noto in zona e anche in Francia. L'uomo viveva con la compagna Ornella in frazione Castellar.

I funerali si svolgeranno domani venerdì 21 gennaio, alle 14,30, nella chiesa di San Nicolao a Vernante.