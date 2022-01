Prodotti cura corpo: quali sono quelli preferiti dalle donne

La skincare è una vera e propria coccola, un rituale di bellezza che possiamo fare a casa e non solo dalle estetiste, per mantenere la pelle sana, pulita ed idratata. Frequentissimo è l’utilizzo di trattamenti viso per combattere le rughe, l’acne, le macchie o altre problematiche legate al viso ma per il corpo?

Anche il mondo dei prodotti cura corpo. Prendersi cura del proprio corpo non solo regala benessere e relax ma può anche aiutare a trattare una serie di inestetismi come la pelle secca, la cellulite, la ritenzione idrica o accumuli adiposi localizzati.

Prendersi cura del corpo: i consigli degli esperti

Prendersi cura del proprio corpo significa poter ritagliarsi momenti di relax ma anche una vera e propria coccola senza dover attendere l’appuntamento dall’estetista. Tra le problematiche più comuni ci sono cellulite, ritenzione idrica e pelle secca che sembrano colpire davvero ogni donna. La cura del corpo necessita di una serie di step e prodotti specifici.

Come per il viso, anche per il corpo si parte dal momento della detersione: i detergenti corpo devono essere adatti alla nostra tipologia di pelle, devono fare in modo che puliscano rispettando il PH ma anche che possano andare a trattare problematiche specifiche. Particolarmente interessanti sono i detergenti ipoallergenici destinati a chi ha pelle particolarmente sensibile o problemi di tollerabilità cutanea.

Il secondo step essenziale è quello dell’esfoliazione. Gli esfolianti, o scrub, sono un alleato importante per rimuovere le cellule morte riportando la pelle al suo stato naturale. In grado di eliminare le impurità attraverso un delicato massaggio, va anche a stimolare la micro-circolazione regalando benessere. A seconda della tipologia di prodotto può essere effettuato una o due volte a settimana. Il risultato è una pelle più luminosa, morbida al tatto.

Il terzo step è quello della crema corpo: idratare la pelle quotidianamente è fondamentale, non solo per il viso ma anche per gambe, pancia e altre zone del corpo. Oltre alla possibilità di optare per creme idratanti, oli o burri, puoi scegliere trattamenti specifici come quelli anticellulite per trattare problematiche specifiche. Oltre agli anticellulite, tra i trattamenti preferiti dalle donne ci sono quelli antismagliature.

Come scegliere la crema per il corpo

Come si fa a scegliere la crema per il proprio corpo più adatta? I prodotti idratanti da applicare quotidianamente dopo la doccia, possono andare a trattare disagi e problemi specifici ma possono anche semplicemente andare ad idratare la pelle sia superficialmente che in profondità.

Le creme corpo possono agire in diverse modalità: in un certo senso vanno a creare un film superficiale in grado di ridurre la perdita di acqua dello strato più superficiale della pelle, in profondità invece vanno ad agire i principi attivi aiutando ad ottenere un aspetto idratato più a lungo. Ma quali sono i segreti per scegliere la giusta crema corpo?

- INCI. Al primo posto dei consigli vogliamo dirti di controllare l’INCI cioè l’elenco degli ingredienti presenti all’interno del prodotto. Scegliendo prodotti naturali potresti avere un effetto nel lungo periodo, prediligere profumazioni delicate e soprattutto evitare di impattare sull’ambiente acquistando prodotti cruelty free ed ecologici.

- Esigenze specifiche. Come accennato precedentemente esistono creme non solo idratanti ma che vanno a trattare diverse problematiche della pelle. Una volta individuato ciò di cui hai bisogno puoi scegliere il prodotto più adatto a te.

- Prezzo. Essendo un prodotto applicato quotidianamente non sottovalutare l’aspetto del costo.

Dove acquistare i migliori prodotti per il corpo