Sci alpino femminile, la Coppa del mondo sbarca a Cortina: Marta Bassino e le altre azzurre all'attacco dell'Olympia delle Tofane

Torna sulle nevi italiane di Cortina d’Ampezzo l’appuntamento con la Coppa del mondo femminile, dove sono in programma una discesa sabato 22 gennaio (ore 11.30) e un supergigante domenica 23 (ore 11.45), con diretta televisiva in entrambe le occasioni su Raisport ed Eurosport, precedute dalle due discese di allenamenti ufficiali.

Al via della competizione saranno presenti Sofia Goggia, Marta Bassino, Federica Brignone, Elena Curtoni, Karoline Pichler, Francesca Marsaglia, Nicol Delago e Nadia Delago.

L’Olympia delle Tofane ha visto protagonista la squadra femminile azzurra, tra discesa e supergigante, già da metà degli anni ’90 con le cinque vittorie di Isolde Kostner: quattro in discesa (1996, 1997, 1998 e 2001) e una in superg nel 1997. Una vittoria a testa, in discesa, anche per Daniela Merighetti nel 2012, Elena Fanchini 2015 e Sofia Goggia nel 2018.