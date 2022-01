Volley femminile A1 - Scandicci liquida Casalmaggiore e prepara la sfida contro la Bosca S.Bernardo, Barbolini: "Cuneo un'avversaria di livello"

Successo della Savino Del Bene Scandicci sulla VBC Trasporti Pesanti Casalmaggiore nel recupero della 14^giornata disputato nel pomeriggio di mercoledì.

La squadra di coach Barbolini si è imposta per 3-0 (25-20, 25-19, 25-15) conquistando la prima vittoria casalinga del 2022 ed il secondo posto in classifica.

Scandicci arriva dunque nel migliore dei modi alla prossima sfida, ancora in casa, contro la Bosca S.Bernardo Cuneo (16^giornata).

Massimo Barbolini, nel post gara, ha avvertito le sue ragazze circa le insidie che nasconde la partita in programma domenica contro le gatte: "Nei primi due set abbiamo sofferto fino a metà parziale, poi abbiamo trovato la quadra. Del resto le squadre non arrivano qui arrendevoli, ma cercano di fare il loro meglio. Alla fine siamo riusciti a trovare il ritmo e chiudere in maniera agevole il terzo set. Sicuramente dobbiamo migliorare e la partita di domenica contro Cuneo potrà essere un bel banco di prova. Non è facile giocare tante partite in poco tempo, però noi bisogna fare la differenza in questo. Sappiamo che Cuneo sarà un avversario di livello, abbiamo vinto all’andata giocando una buona partita ma dovremo essere concentrati.”

Rinviato a data da destinarsi l'altro recupero in programma mercoledì, Prosecco Doc Imoco Volley Conegliano – Volley Bergamo 1991.