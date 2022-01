Volley maschile A2 - La BAM Acqua S.Bernardo Cuneo verso la sfida con Ortona, Pedron: "Sappiamo di affrontare una squadra che viene da un ottimo momento"

La Banca Alpi Marittime Acqua S.Bernardo Cuneo, terza al termine del girone d’andata, ospiterà Motta mercoledì 26 gennaio alle ore 20.00 nei Quarti di Coppa Italia.

I tre recuperi andati in scena ieri sera hanno chiuso definitivamente il girone d’andata del campionato di serie A2 maschile, delineando così la griglia delle prime 8 che parteciperanno alla Coppa Italia. Con la vittoria di Castellana su Ortona, Bergamo a Reggio Emilia e Santa Croce nel derby con Siena, la Banca Alpi Marittime Acqua S.Bernardo Cuneo si piazza sul terzo gradino della classifica e come da formula ospiterà la compagine al 6° posto, ovvero l’HRK Diana Group Motta.

Il prossimo appuntamento con capitan Botto e compagni però è per domenica 23 gennaio alle ore 18.00, quando i cuneesi ospiteranno la Sieco Service Ortona nella partita valevole per la quarta giornata del girone di ritorno; il primo confronto casalingo domenicale dopo più di un mese, l’ultimo andava in scena domenica 19 dicembre 2021 con Porto Viro. La gara sarà MATCH DAY Faxiflora, quindi ci saranno diverse sorprese floreali per coloro che parteciperanno all’evento e naturalmente anche il premio MVP sarà omaggiato dallo sponsor biancoblù.

Un confronto importante che avrà come ex di giornata il regista cuneese, Matteo Pedron, per ben 3 stagioni in carriera nella compagine ortonese: «Contro Ortona non é mai facile giocare, lo hanno dimostrato nella partita di andata e lo stanno dimostrando tutt'ora. Adesso loro si sono rafforzati con l'arrivo di Ferrato e stanno trovando un equilibrio che nel girone di andata mancava. Sappiamo di trovare una squadra che viene da un ottimo momento, anche ieri sera con Castellana è stato un match di livello, e di conseguenza come lo era stato nella partita di andata dovremmo lottare palla su palla senza mai perdere la concentrazione».

La prevendita online è già attiva e lo sarà fino alle ore 12.00 di domenica 23 gennaio su www.liveticket.it; un servizio comodo ed efficace per scegliere direttamente il proprio posto in tribuna, vicino ai propri amici e/o parenti. Per chi dovesse decidere all’ultimo minuti di partecipare alla partita, dalle ore 16.30 potrà recarsi dalla biglietteria del palazzetto.

Link diretto per la prevendita di CUNEO vs ORTONA -> cutt.ly/4IbMapp

La partita sarà trasmessa in Diretta YouTube sul canale Volleyball Word -> https://youtu.be/VU-mggqp1Zs