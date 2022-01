A Cherasco in distribuzione i sacchi per la raccolta differenziata per l’anno 2022

La distribuzione dei sacchetti per la raccolta differenziata dei rifiuti per il 2022 verrà effettuata per tutto il mese di febbraio 2022 con l'ausilio della protezione civile e dei “nonni vigili”.



Per i cittadini abitanti in Zona 1 (Capoluogo, oltre Tanaro, San Giovanni, Picchi, Fraschetta) avverrà al Palaexpo, sito in via Papa Giovanni XXIII (piazzale degli alpini), nei giorni di giovedì 3/2 – 10/2 – 17/2 – 24/2 e sabato 5/2 – 12/2 – 19/2 – 26/2 dalle 8,30 alle 12,30



Per i cittadini abitanti nell’Oltre Stura (Roreto, Bricco, Veglia, Cappellazzo, loc.Barali) la consegna avverrà a Roreto davanti agli uffici comunali, siti in Viale Rimembranza 4, nei giorni di martedì 1/2 – 8/2 – 15/2 – 22/2 e sabato 5/2 – 12/2 – 19/2 – 26/2 dalle 8,30 alle 12,30.



È necessario presentarsi nel punto della distribuzione con la bolletta dei rifiuti (Tari) per l'identificazione dell'intestatario avente diritto alla fornitura.



Nella consegna verrà fornito in allegato il calendario della raccolta dei rifiuti dell'anno 2022.



Per ricevere notifiche riguardanti i servizi ecologici si consiglia vivamente di iscriversi tramite l’app Telegram al canale VisitCherasco. Per informazioni contattare il numero 0172/427.047.