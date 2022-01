Emergenza covid nelle scuole, ieri un incontro tra sindacati e l'ufficio scolastico regionale

Si è svolto ieri, giovedì 20 gennaio, su richiesta di FLC CGIL, CISL SCUOLA, UIL SCUOLA PIEMONTE, l'incontro per la ripresa delle relazioni sindacali presso l'Ufficio Scolastico Regionale del Piemonte. Al centro della discussione i temi legati alla gestione dell'emergenza COVID.

FLC CGIL, CISL SCUOLA e UIL SCUOLA del Piemonte hanno chiesto la convocazione del tavolo allargato sulla sicurezza riscontrando immediata disponibilità da parte dell'USR per un incontro alla presenza della regione previsto per la prossima settimana; segnalando la necessità di omogeneizzare le indicazioni per le scuole e per le famiglie e una lettura dei dati e dei monitoraggi raccordati alla realtà e su item condivisi.

Inoltre hanno chiesto informazioni in ordine alla fornitura delle mascherine FFP2, gratuita anche per gli studenti e hanno appreso che la prossima settimana avverranno le consegne per il personale, a partire dalla scuola dell'infanzia, mentre per gli studenti non si tratta di competenza dell'USR;

Infine hanno chiesto di intervenire per fare chiarezza sulla questione "tamponi gratuiti presso le farmacie" per agevolare le scuole nella gestione e le famiglie nell'utilizzo.



Il tema dell’attenzione all’integrazione tra tutela della salute e sicurezza, diritto allo studio e lavoro e della necessità che ciò avvenga in base a criteri comuni e senza discrezionalità, a garanzia dello stesso trattamento sul posto di lavoro e dell’uniformità dell’accesso e della fruizione al diritto allo studio su tutto il territorio regionale, è il filo conduttore su cui sono intervenuti Limone, Penna e Meli.

“Le scelte di conduzione e gestione dell'emergenza pandemica a scuola" - dichiara Luisa Limone, Flc Cgil Piemonte - devono avere ricadute positive e uguali per tutte e tutti, sulla vita dei nostri bambini, bambine, ragazze e ragazzi. Occorre garantire uniformità di trattamento sul lavoro e una dimensione serena di praticabile per la quotidianità di ogni famiglia”.

“In questo momento così complicato"- sottolinea Maria Grazia Penna, Cisl Scuola Piemonte - i dirigenti, gli insegnanti, le segreterie e le famiglie hanno bisogno di punti di riferimento certi; le scuole hanno dimostrato disponibilità e attenzione, sensibilità e impegno”.

“Sembra che gli errori del passato non ci abbiano insegnato nulla." - evidenzia Diego Meli, Uil Scuola Piemonte - "Le scuole hanno bisogno di provvedimenti chiari e intenti certi, la politica non può continuare a pensare, mentre i dirigenti scolastici e il personale devono combattere e naufragare nell'incertezza”.