Peste suina, Bergesio, Lega: “Bene i 50 milioni dal Mipaaf per risarcire gli allevatori"

“Bene i 50 milioni dal Mipaaf per risarcire gli allevatori, ma ora servono misure per il contenimento della fauna selvatica”. Così il Senatore Giorgio Maria Bergesio, capogruppo Lega in Commissione Agricoltura, commenta lo stanziamento di 50 milioni di euro da parte del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali per risarcire gli allevatori per i danni causati dalla Peste suina africana. Si tratta di Fondi ad hoc: il "Fondo di parte capitale per gli interventi strutturali e funzionali in materia di biosicurezza", con una dotazione di 15 milioni di euro per il 2022, e il "Fondo di parte corrente per il sostegno della filiera suinicola", con una dotazione di 35 milioni di euro sempre per il 2022. I fondi sono stati istituiti nel Decreto Sostegni Ter approvato oggi.

Bergesio spiega: “I 50 milioni sono finalizzati a tutelare gli allevamenti suinicoli dal rischio di contaminazione dal virus responsabile della peste suina africana e risarcire gli operatori della filiera suinicola danneggiati dal blocco alla movimentazione degli animali e delle esportazioni di prodotti trasformati. Come ribadito più volte dalla Lega, è fondamentale sostenere le imprese danneggiate dai danni causati dalla peste suina. Il settore è infatti fondamentale per l’economia italiana e piemontese”.

Il Mipaaf stabilirà le modalità di quantificazione dei contributi a ristoro dei danni subiti dalle aziende e la ripartizione dei fondi per la biosicurezza tra le Regioni con successivi Decreti.

“Le misure approvate sono aiuti concreti agli allevamenti e sono il segno della vicinanza del Governo alle aziende della filiera suinicola e dell’indotto. Ora occorre però intervenire con misure straordinarie per contenere la fauna selvatica”, conclude il Senatore Bergesio.