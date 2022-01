Tanti auguri Suor Elvira: la fondatrice del Cenacolo compie oggi 85 anni

Auguri da tutto il mondo per madre Elvira, che oggi compie 85 anni.

La religiosa, al secolo Rita Agnese Petrozzi nel 1983 fondò a Saluzzo, la Comunità Cenacolo per il recupero di tossicodipendenti e giovani in difficoltà.

Sul sito internet della Comunità e sul canale YouTube dedicati in questi giorni ai festeggiamenti di suor Elvira, si raccolgono gli auguri più belli e i momenti di preghiera, dono di compleanno, che arrivano da giovani, religiosi, fedeli e dalle Fraternità ( una sessantina) sparse in una ventina di paesi del globo.

Nata nel 1934 a Sora in provincia di Frosinone, emigrata ad Alessandria durante la seconda guerra mondiale, fin da piccola ha indossatogli gli abiti della “serva di tutti” come racconta lei stessa, aiutando la madre ad accudire i numerosi figli, in una famiglia povera che faceva i conti con la fragilità del padre, spesso ubriaco e senza lavoro.

A 19 anni fece ingresso in convento a Borgaro Torinese, presso le Suore della Carità di Santa Giovanna Antida Thouret, diventando suor Elvira.

Intorno alla metà degli anni Settanta a Saluzzo, sentì “forte una spinta interiore” che la spinse a dedicarsi ai giovani sbandati, smarriti, drogati e ad aprire dopo anni di attesa, in una casa abbandonata sulla collina, in via San Lorenzo, la Comunità Cenacolo.

"Non solo una comunità socio-assistenziale ma una «famiglia» fondata sulla fede", sulla fiducia nella Divina Provvidenza, sulla preghiera, sul lavoro e sacrificio. Una famiglia per chi chiedeva un luogo e un aiuto per rinascere.

Oggi la Comunità è sparsa in tutto il mondo e, anche se da alcuni anni Madre Elvira ha problemi di salute e vive in una dimora tra San Lazzaro e la val Bronda, assistita dalle suore della comunità, la sua figura continua ad essere il riferimento dell’intera opera, come la casa madre, il Cenacolo sulla collina di Saluzzo.

Buon compleanno Madre Elvira.