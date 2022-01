Cos'è Binance Coin e come funziona?

Binance Coin, indicato con BNB, è la valuta nativa dell’exchange Binance, inizialmente creato sul Ethereum blockchain utilizzando l'ERC20 di serie, è stato successivamente migrato sulla propria blockchain. Binance emetterà un massimo di 200 milioni di token BNB. Il suo obiettivo principale è quello di potenziare le operazioni dell’exchange fornendo comodità e accessibilità agli investitori e agli appassionati di criptovaluta. Attualmente, la moneta viene scambiata intorno ai 580$.

La moneta è stata lanciata a luglio 2017, attraverso un'offerta iniziale di monete (ICO) che ha messo in gioco 20 milioni di token BNB per gli investitori, 80 milioni per i contributori del progetto e i restanti 100 milioni per le varie persone che hanno partecipato all'ICO. I fondi raccolti attraverso la vendita di token BNB sono stati utilizzati per lo sviluppo degli scambi, il branding e altri progetti di marketing. Una percentuale della partecipazione è stata spesa anche per aggiungere gli aggiornamenti necessari all’exchange crittografico Binance.

Perché è stato creato Binance Coin?

Binance Coin è stato creato per potenziare la piattaforma di scambio delle criptovalute e alimentare le sue operazioni per stabilire un ecosistema sostenibile. La valuta può essere utilizzata per una moltitudine di scopi, incluso il pagamento della commissione di cambio, della commissione di negoziazione o di qualsiasi altro addebito che un utente potrebbe sostenere sullo scambio. Nel primo anno, Binance ha offerto uno sconto del 50% che sarebbe stato dimezzato ogni anno successivo con uno sconto che sarebbe terminato dal quinto anno.

La moneta può essere utilizzata anche per investimenti IEO elencati nella sezione Binance Launchpad. Queste nuove monete saranno elencate sull’exchange Binance, fornendo loro un mercato completo per il trading, che può essere sviluppato anche su piattaforme come the Bitcoin Code. Avere una valuta nativa ridurrà la dipendenza dal denaro tradizionale che, oltre a causare ritardi, comporta un onere finanziario aggiuntivo per l'utente finale. Questo token offre un'esperienza senza soluzione di continuità consentendo agli utenti di risparmiare denaro sulle operazioni.

Come funziona Binance Coin e quale tecnologia c'è dietro?

Binance Coin è costruito sulla blockchain di Binance e utilizza token BEP2 che possono immagazzinare e mantenere valore. Tuttavia, non è possibile estrarre i token perché sono già stati estratti e distribuiti tramite l'ICO. I token in circolazione vengono utilizzati per il trading sull’exchange Binance. Il tasso di sconto è iniziato al 50% nel primo anno, ma è previsto che si dimezzi ogni anno.

Per il quinto anno non ci saranno sconti che andranno a incidere sul valore del token. Per contrastare il deprezzamento del valore, Binance ha acquistato token e li ha distrutti per ridurre l'offerta. Lo scambio di criptovalute prevede di rimuovere metà dei token in circolazione.

Binance Coin è denaro reale?

L'obiettivo principale di BNB è quello di aumentare le operazioni dell'ecosistema Binance. Attualmente il token può essere utilizzato anche per ottenere sconti sulla piattaforma. Tuttavia, la promozione non sarà più disponibile nei prossimi anni. Binance Coin può essere utilizzato per pagare servizi di viaggio e ospitalità.

Binance ha un grande supporto finanziario e strategico, che può mantenere a galla il token per gli anni a venire. Ciò significa che le prospettive per le altcoin dominanti potrebbero cambiare nei prossimi anni. Non sarà una buona idea scommettere contro un token supportato da un exchange che gestisce miliardi di dollari di transazioni crittografiche ogni mese.

Quanto è sicura la rete Binance Coin?

Binance Coin utilizza la propria blockchain Binance Chain, che utilizza la crittografia per prevenire violazioni e intercettazioni di dati. Poiché la blockchain è decentralizzata, non esiste un'entità centrale che può essere hackerata per compromettere i dati. Inoltre, l’exchange di criptovaluta Binance è un nome di fiducia nello spazio crittografico per le funzionalità di sicurezza a più livelli che aggiungono per mantenere al sicuro le tue informazioni personali e i tuoi fondi. Questi includono l'autenticazione a due fattori e la crittografia del certificato SSL. Puoi anche usare i portafogli per tenere al sicuro i tuoi BNB.

Vale la pena investire in Binance Coin?

Binance Coin è attualmente scambiato intorno ai 580$. Una delle cose più promettenti dei token BNB è che il loro successo non dipende dal diventare una valida alternativa monetaria. L'uso pratico della moneta è all'interno dell'ecosistema Binance per guidare il trading e le operazioni di asset digitali, fornendo un'esperienza senza soluzione di continuità per gli utenti della piattaforma. È una di quelle valute che hanno un uso intrinseco.

Detto questo, lo spazio delle criptovalute può essere abbastanza imprevedibile, soprattutto quando si tratta di fluttuazioni dei prezzi. Se stai cercando di investire in BNB o in qualsiasi altra criptovaluta, fallo con cautela per assicurarti che il tuo capitale di investimento rimanga al sicuro.