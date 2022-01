Veicoli elettrici tra moda e aiuto all'ambiente

I veicoli elettrici sono provvisti di motori elettrici e batterie ricaricabili che provvedono all'alimentazione del veicolo stesso. Le tecnologie, ormai consolidate ed altamente affidabili, hanno fatto del veicolo elettrico un oggetto desiderabile da molti e, sempre più velocemente, la mobilità elettrica sta diventando un sogno realizzabile.

La scelta di un veicolo elettrico è spinta da diverse motivazioni, prima fra tutte è che sono mezzi in grado di soddisfare le esigenze più ambiziose grazie anche alle elevate performance raggiungibili, sono inoltre provvisti da design accattivanti e altamente innovativi ma, soprattutto, garantiscono prestazioni, dal punto di vista ambientale, eccezionali, grazie alla limitazione di emissione di CO2 e di particolato, ossia l'insieme di tutte quelle sostanze inquinanti emesse dai gas di scarico e che rendono l'aria delle città dannosa alla salute. In tal modo i veicoli elettrici oggi rappresentano, senza alcun dubbio, la vera rivoluzione della mobilità sostenibile.

Tipologie di veicoli elettrici

Oggi in commercio è possibile scegliere tra molte tipologie di veicoli elettrici, tutti nati da diverse esigenze e per svolgere finalità differenti nell'ambito della mobilità. La città è vissuta in modo differente rispetto a qualche decennio fa e con essa è cambiata anche il modo di spostarsi, e infatt,i quando si parla di micromobilità, per muoversi liberamente e in modo smart non si può non pensare ai monopattini o alle bici elettriche provviste di un vero e proprio motore. Ovviamente per ciò che concerne la guida e la sicurezza di questi mezzi di trasporto si fa rinvio alla disciplina dettata dal codice della strada.

Naturalmente sempre più diffusa e apprezzata è l'auto elettrica, determinata a diventare il mezzo di trasporto preferito e maggiormente usato dagli utenti della strada. Le auto elettriche sono destinate a sostituire tutti i veicoli tradizionali grazie anche agli incentivi statali previsti di volta in volta nella legge di bilancio.

Perché scegliere un veicolo elettrico

Orientare il proprio acquisto verso un veicolo elettrico include parecchi vantaggi. Prima di tutto quello per l'ambiente, infatti nelle nostre città, il traffico stradale resta sicuramente una delle principali fonti di inquinamento e, le auto elettriche, non soggette tra l'altro alle limitazioni del traffico, sono la soluzione alternativa e attuale più intelligente.Ma non solo, perché un veicolo elettrico può essere ricaricato comodamente da casa e non solo alle comuni stazioni di servizio.

Sicuramente si potrebbe obiettare sostenendo che un veicolo elettrico è ancora molto costoso, e che il suo prezzo è ancora troppo alto rispetto ai comuni veicoli provvisti di motore diesel o benzina e questo a causa dei costi elevati delle batterie che compongono questi mezzi di ultima generazione.

Ma, a tale proposito, vanno fatte alcune importanti considerazioni. Infatti, sebbene sia ancora vero che un veicolo elettrico costa di più rispetto alla sua stessa versione tradizionale, pur tuttavia è necessario dire che il suo costo totale non può essere limitato al solo prezzo di acquisto. Va infatti detto che i costi del carburante, dell'assicurazione e soprattutto della manutenzione di un veicolo elettrico sono decisamente più bassi.

Inoltre è importante sottolineare che al fine di permettere a tutti la possibilità di poter acquistare un veicolo elettrico, di qualsiasi tipologia, in base alle esigenze personali, sono nati dei finanziamenti ad hoc finalizzati, come quello previsto da Compass, con lo scopo di consentire a tutti di poter comprare questi mezzi di trasporto ormai sempre più indispensabili. Oggi infatti questi veicoli sono molto richiesti e non solo perchè funzionali, silenziosi, belli da vedere e dalle prestazioni performanti ma, soprattutto perché eco-sostenibili. Amore per l'ambiente, interesse per l'innovazione e desiderio di essere al passo coi tempi ma anche incentivi economici sono tutti motivi che esortano, ragionevolmente, a possedere un veicolo elettrico di ultima generazione.