Bra commemora la Giornata della Memoria con una cerimonia in streaming

Il perdurare della pandemia rende inopportuno organizzare grandi cerimonie pubbliche, ma questo non intacca certamente la volontà dei braidesi di commemorare la Shoah, lo sterminio nazista della popolazione ebraica che ogni anno viene ricordato nel Giorno della Memoria. Anche in questo 2022 l’appuntamento è per il 27 gennaio, quando alle 20,30 il sindaco Gianni Fogliato e il presidente del Consiglio comunale e storico Fabio Bailo saranno protagonisti della cerimonia ufficiale che sarà trasmessa in diretta streaming sul sito istituzionale www.comune.bra.cn.it e sulla pagina Facebook dell’Ente da piazza Caduti per la Libertà.

Durante la commemorazione che si svolgerà sulla scalinata del palazzo comunale verrà ricordata la figura di Adalberto Balog, cittadino braidese internato e morto ad Auschwitz, oltre che le persone che si sono spese per mettere al riparo gli ebrei dal loro tragico destino, esempi positivi da non dimenticare. Dal giorno successivo, il video della Giornata della Memoria 2022 a Bra sarà disponibile sul canale You tube del Comune di Bra.

La cerimonia ufficiale sarà preceduta e seguita da due appuntamenti nei cinema cittadini, entrambi a ingresso gratuito. Alle 18, nel cinema Vittoria di via Cavour 20 verrà proiettato il documentario di Jordy Sank “I Am Here”, che celebra la straordinaria vita di Ella Blumenthal che, in occasione del suo 98° compleanno, racconta la sua storia di sopravvissuta all'Olocausto. Alle 21 invece, nel cinema Impero di via Vittorio Emanuele 211 si potrà assistere al film diretto da Kornél Mundruczó “Quel giorno tu sarai”, pellicola che ripercorre le vicende vissute da tre generazioni di appartenenti a una famiglia ebrea, a partire dalla fine della Seconda Guerra Mondiale fino alla Berlino di oggi.

Tra le iniziative organizzate per la Giornata della Memoria anche l’intervista allo storico e scrittore Francesco Filippi organizzata dall’Ufficio Politiche giovanili di Bra, che sarà disponibile dal 27 gennaio sulla pagina https://www.facebook.com/politichegiovanilibra.

“Anche in momenti difficili come quelli che stiamo attraversando”, spiegano il Sindaco e il Presidente del Consiglio cittadino, “il nostro dovere è quello di conservare e testimoniare la memoria di questo tragico avvenimento della Storia per evitare che episodi simili possano ripetersi in futuro”.