Cuneo Volley e CRAL Merlo, convenzione siglata

Il Cuneo Volley firma la convenzione con l’Associazione di Promozione Sociale Merlo Group, come riconoscimento verso i tanti appassionati e tifosi iscritti al CRAL del noto gruppo industriale sito a San Defendente di Cervasca.

L’agevolazione coinvolgerà le centinaia di famiglie iscritte, che dopo aver usufruito dell’omaggio per le prime tre partite, avranno l’ingresso ridotto a 5€ e la gratuità per gli under 18. Il Club di pallavolo maschile della Città di Cuneo continua così il suo percorso di collaborazione col territorio e le sue realtà, riservando attenzioni anche alle partecipazioni sociali, laddove l’interesse sia reciproco.

Il Responsabile Marketing del club biancoblù, Davide Bima: «Il nostro lavoro sul territorio procede e dato il periodo di difficoltà, abbiamo deciso di riconoscere la fiducia e il supporto di chi in questa prima parte di campionato ci ha sostenuto al palazzetto. Sono molti i dipendenti della Merlo spa che ogni domenica vengono a tifare i nostri ragazzi della serie A2, ci sembrava giusto offrir loro una convenzione e la presenza dell’APS è stata la chiave di partecipazione».

Vittorio Borgoni, membro del Consiglio direttivo dell'APS Merlo Group: «In questo difficile momento che stiamo attraversando non bisogna comunque dimenticarci delle realtà sportive che gravitano sul territorio. E’ per questo motivo che la nostra Associazione ha deciso di sostenere con il tifo dei suoi affiliati il CUNEO VOLLEY. Forza ragazzi!!».

Inoltre, mercoledì 26 gennaio alle ore 20.00 i Quarti della Del Monte ® Coppa Italia A2 saranno match day APS Merlo Group, pertanto gli associati avranno l’ingresso omaggio.