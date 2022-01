Questa sera alle 21 nuovo appuntamento con “TimeOut”! Ospiti della 13^ puntata Marco Bracci, Morgana Giubilato e Chiara Ghibaudo

Puntata numero 13 di “TimeOut”, il format sul Campionato di Volley Femminile di Serie A2. Anche questa sera, con inizio alle ore 21, un palinsesto ricco con tanti ospiti e interviste.

Titolo della puntata odierna “Ab-Bracci a distanza”, un gioco di parole per esprimere la voglia di sentirsi virtualmente uniti nella giornata internazionale dell'abbraccio, ma anche perché è previsto il collegamento con Marco Bracci, attuale allenatore della Sigel Marsala, nonché legenda della pallavolo maschile e della Nazionale Italiana.

Ospite in studio Morgana Giubilato, libero della Lpm Bam Mondovì. Altro attesissimo collegamento è quello con Chiara Ghibaudo, giovane e talentuosa palleggiatrice della Itas Martignacco, prossima avversaria delle Pumine di Solforati. E poi ancora le interviste con Michele Marchiaro (allenatore Eurospin Ford Sara Pinerolo), Matteo Lucchini (All. Futura Busto Arsizio), Benedetta Sartori (centrale Futura Busto Arsizio), Lorenzo Gallesio (Scout-men Lpm Bam Mondovì) e Beatrice Molinaro (centrale Lpm Bam Mondovì).

Insomma, anche questa sera tanti contributi e spunti per avvicinarsi nel migliore dei modi al week-end sportivo che vedrà tante squadre tornare in campo dopo un lungo stop. Ricordiamo che “TimeOut” viene trasmessa in home page e su Facebook di Targatocn.it (per la provincia di Cuneo), PiazzaPinerolese.it (per l’area del Pinerolese) e Informazioneonline.it (per l’area di Busto Arsizio).