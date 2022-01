Sci alpino femminile, Coppa del mondo, Marta Bassino pronta per le gare di Cortina: "Qua è sempre molto bello, la pista mi diverte un sacco"

Marta Bassino è pronta per l'avvincente weekend di Cortina d'Ampezzo, dove si svolgeranno una discesa (domani) ed un superg di (domenica), gare valide per la Coppa del mondo 21\22.

Nella mattinata di venerdì si è svolto il secondo e ultimo training alla vigilia della discesa, sull’Oympia delle Tofane.

Ancora una volta il miglior tempo è di Sofia Goggia, con Marta 23^ a 1″78.

Le dichiarazioni della campionessa borgarina al termine della seconda prova cronometrata: "Siamo tornati a Cortina con la classica tappa di velocità, dove ho deciso che seguirò il programma completo facendo anche la discesa. Qua è sempre molto bello, la pista mi diverte un sacco. Domani vedrò la discesa, stasera farò una bella analisi video e poi ci sarà il superg domenica, dove arrivo dal quarto posto di Altenmarkt e so quindi che posso far bene anche in questa disciplina. Ieri ho avuto sensazioni un po’ strane, con la neve più dura del solito, poi era un po’ che non mettevo gli sci lunghi da discesa e quindi ho avuto bisogno di prendere confidenza. Oggi meglio in generale e sono contenta: domani metterò insieme tutti i pezzi”.

La discesa scatterà alle ore 11.30 di sabato mattina con diretta Tv, come di consueto, su Raisport ed Eurosport.