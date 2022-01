Lavori per il miglioramento della sicurezza della curva del Santuario degli Angeli

Mercoledì 26 gennaio è prevista la chiusura temporanea del Viale degli Angeli all’altezza del Santuario, presso la curva nella zona di fronte al Bar degli Angeli, per permettere lo svolgimento dei lavori di miglioramento della sicurezza di quel tratto di strada.

L’intervento fa parte del progetto di riqualificazione e valorizzazione di Viale degli Angeli, previsto all’interno del Progetto di Strategia Urbana “Cuneo Accessibile”, che ha come obiettivo la connessione del polo turistico culturale di Caserma Montezemolo con il polo ambientale del Viale e del Parco fluviale, con l’intento di recuperare e rafforzare l’importanza storica e rappresentativa del Viale alberato e migliorarne l’accessibilità e la percorrenza, sia nella parte centrale che nelle 2 corsie laterali.

Il traffico veicolare sarà deviato nelle seguenti vie: Via Carolina Invernizio, Via Arturo Felici, Via Benedetto Dalmastro e Via Alice Schanzer (vedere planimetria allegata)

Sarà cura della ditta esecutrice dei lavori posizionare la segnaletica di deviazione presso tutti gli incroci interessati dal percorso alternativo.

Indicativamente l’intervento dovrebbe terminare entro 4 settimane, con riapertura della strada entro la fine di febbraio.

Per tutta la durata del cantiere, sarà sempre garantito il passaggio per i pedoni.