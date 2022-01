Appassionato di musica e del mondo scout: chi era Matteo Cane, morto in un incidente sulla A 21

È Matteo Cane, 20 anni, originario di Magliano Alfieri, la vittima dell'incidente avvenuto sul tratto dell’autostrada A21 che da Felizzano porta ad Asti Ovest la notte fra giovedì 20 e venerdì 21 gennaio.

Per cause in via di accertamento, il furgone Mercedes su cui viaggiava come passeggero ha urtato un mezzo spargisale. L’impatto, molto violento, non ha dato scampo al giovane le cui condizioni sono apparse subito gravi durante i primi soccorsi dei medici del 118. Il ragazzo, trasportato d’urgenza all'ospedale di Alessandria, è deceduto poche ore dopo.

Matteo era il più piccolo di quattro fratelli: lascia papà Mauro, immobiliarista a Torino, la mamma Maria, il fratello Manuel e le sorelle Marinella e Michela.

Grande appassionato di musica, Matteo Cane era tecnico esperto di montaggio di luci, servizi audio e video. Frequentava il gruppo scout Alba e Roero 1.

Commosso il ricordo di Giacomina Pellerino, sindaco di Magliano Alfieri: “Queste tragedie lasciano sgomenti. Faccio alla famiglia le più sincere condoglianze da parte mia, dell’amministrazione comunale e della comunità intera. In modo particolare sottolineo le condoglianze della comunità dei giovani. Ci uniamo tutti insieme in un simbolico abbraccio e viviamo il loro dolore della famiglia per questa disgrazia. So che era un ragazzo molto vivace, disponibile, e con grandi interessi. Lo ricordiamo con questa sua gioia immensa di vivere. Un’esistenza stroncata troppo presto per una tragedia che non ha senso”.

La salma del giovane Matteo è stata composta nella camera mortuaria dell’ospedale di Alessandria, in attesa dell’autopsia. Non è ancora nota la data del funerale.