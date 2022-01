Il nuovo percorso del settore logistico all’ITIS DELPOZZO

L’Itis Delpozzo di Cuneo mette in luce la nuova specializzazione del settore dedicato alla Logistica, predisponendo un percorso di studi mirato a quella che oggi è considerata una vera e propria chiave di lettura della globalizzazione, poiché si interfaccia con qualsiasi realtà economica e industriale, dalle più grandi alle più piccole.

Il diplomato in Logistica è infatti in grado di operare nel campo delle infrastrutture, delle modalità di gestione del traffico e relativa assistenza; ha competenze sulle procedure di spostamento e trasporto, sulla conduzione del mezzo in rapporto alla tipologia d’interesse, sulla gestione dell’impresa di trasporti e sulla logistica nelle sue diverse componenti: corrieri, vettori, operatori di nodo e intermediari logistici.

Gli attuali allievi del Biennio che hanno scelto tale percorso hanno modo quest’anno di partecipare ad un nuovo progetto di 12 ore di lezione di Lingua spagnola, tenute da un’insegnante interna, come opportunità di apprendimento di una lingua che nel mondo dei trasporti è molto utilizzata.

Nella prosecuzione degli studi il diplomato in Logistica vede come sbocco principale il corso di laurea in Ingegneria gestionale.

Per maggiori informazioni consultare: https://orientamento.itiscuneo.edu.it/trasporti-e-logistica/