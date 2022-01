Presentazione offerta formativa CNOS Bra

BRA «L’avevo ricevuto in direzione per ricordargli che si sarebbe dovuto impegnare di più e meglio nel percorso che aveva scelto, migliorando anche la condotta in aula e in laboratorio. Lui mi ha ascoltato attento, ha annuito e poi, mentre si stava congedando mi ha detto: “Grazie direttore. Non cambierei mai scuola: qui volete davvero bene ai ragazzi”. Poi ha infilato lo zaino sulla spalla, si è girato e si è diretto, contento, verso il laboratorio». Allora ho aperto il registro elettronico delle note e ho visto che ne aveva alcune: uso del cellulare, mascherina mal indossata, mancanza di rispetto ad un compagno. Non proprio un novello San Domenico Savio (figura alla quale è dedicato l’istituto salesiano braidese, ndr) ma un giovane come tanti, che sente di essere amato». E’ questa la cifra più saliente che caratterizza i formatori e il personale del Cfp salesiano di Bra, attivo in cinque settori (meccanica industriale, meccanica auto, acconciature, panificazione/pasticceria e termoidraulica), frequentato da circa 350 allievi.

I nostri ragazzi, al pari dei “ragazzi di don Bosco” appartengono ai ceti popolari della città e di tantissimi comuni limitrofi. Molti di loro devono anche fare i conti con situazioni famigliari assai complesse. Ma tutti hanno un denominatore comune: la voglia di fare e di mettere a frutto la loro «intelligenza delle mani».

Tutti i nostri corsi triennali hanno all’interno dei moduli tecnico-professionali in laboratorio-aula, in riferimento al profilo professionale (12/14 ore settimanali), le discipline degli assi culturali: linguaggi, matematico, scientifico-tecnologico, storico-sociale e, nel terzo anno (se corso ordinamentale) oppure già dal secondo (se corso duale) anche lo stage aziendale o l’alternanza scuola/lavoro.

I nostri laboratori, le officine, le aule multimediali sono in costante evoluzione e permettono agli allievi di crescere professionalmente e in piena sicurezza.

I formatori sono gli accompagnatori di questa crescita e favoriscono la formazione umana e civile secondo il progetto educativo raccomandato da Don Bosco ai suoi Salesiani.

Il team dei formatori – dopo i nostri “ragazzi” – costituisce la vera ricchezza di questo Cfp. Ognuno - con il proprio carisma e con la propria esperienza di vita – è portatore di cultura e di sapere. La nostra proposta educativa non riguarda solo la crescita professionale, ma anche quella umana, personale. Perché è difficile essere bravi professionisti quando non si è brave persone.

Per i nostri formatori una lezione o una partita a calcetto, un esperimento o uno spettacolo, una riflessione spirituale o una castagnata, sono momenti diversi di un unico percorso volto a superare insieme gli ostacoli che via via si presenteranno.

La stragrande maggioranza delle famiglie hanno delle relazioni positive sia con la direzione sia con tutti i formatori. E la bella sinergia che i formatori sanno attivare tra loro, porta ad ottenere dei risultati molto buoni nel percorso di professionalizzazione dei nostri utenti. Con una particolare attenzione alla metodologia didattica che si basa sull’inclusione, ovvero sulla capacità di accogliere ciascuno al punto in cui è arrivato e accompagnarlo al raggiungimento del suo obiettivo e del traguardo della qualifica. Nel Centro braidese sono attivi – oltre ai corsi dell’Obbligo di istruzione – quelli per la Formazione al lavoro (abilitazione acconciatori), quelli di FCI (Formazione continua individuale), quelli a libero mercato, i LarSa e i corsi per le aziende; dal prossimo anno formativo 2022/23 ci sarà anche un quarto anno per il conseguimento del diploma tecnico (acconciatore). Presenti anche il Sal (servizi al lavoro) e il settore Apprendistato, per la formazione dei giovani lavoratori.

Per conoscere meglio la realtà del CFP braidese è sufficiente aderire al prossimo Open-day di sabato 22 gennaio (dalle 15 alle 18) oppure alla «Notte dei mestieri» venerdì 28 gennaio (dalle 18 alle 21), prenotando la visita allo 0172-4171111 e raggiungendo i locali di viale Rimembranze, al civico 19. Buona scelta a tutti!