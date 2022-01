Sci alpino femminile, Coppa del mondo: nella discesa di Cortina trionfa Goggia, Marta Bassino lontana dalle posizioni di rilievo

Positiva per i colori azzurri ma non per Marta Bassino la discesa che ha aperto il weekend di Coppa del mondo a Cortina d'Ampezzo, vinta da una eccellente Sofia Goggia.

La portacolori dell'Esercito, al via con il pettorale 16, parte bene ma poi perde terreno e chiude a 2.06 da Goggia, lontana dalle posizioni di rilievo.

Per Marta tempo di 1:09.04 e 40^piazza finale.

Al secondo posto c'è l'austriaca Ramona Siebenhofer, terza Ester Ledecka. Ai piedi del podio Corinne Suter davanti a Mirjam Puchner e Michelle Gisin. Fuori dalla top ten anche le altre azzurre.

Domenica si torna in pista: in programma, sempre sull'Olympia delle Tofane un super-G con start alle 11,45.