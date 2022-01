“La Vespa nel Cuore”: è tempo di tesseramenti per il club cuneese

Possiedi una Vespa oppure ne vorresti acquistare una o semplicemente sei un grande appassionato dello storico mezzo a due ruote targato Piaggio, che da decenni emoziona giovani e meno giovani? se queste semplici domande sono racchiuse dentro di te, allora il Club “La Vespa nel Cuore” di Cuneo fa al caso tuo.

La situazione sanitaria sta limitando la vita di ognuno di noi, ma non può spegnere le passioni; una passione quella per lo storico mezzo made in Pontedera, che ogni anno spinge i tanti tesserati del Club ad organizzare uscite ed eventi vespistici.

“Siamo fiduciosi di poter riprendere le nostre uscite, ecco perché siamo più determinati che mai per questo nuovo tesseramento; ora che abbiamo un nuovo luogo di ritrovo nonché sede del Vespa Club, presso l’ex scuola elementare di San Defendente di Cervasca (Via Guglielmo Marconi 11/A, tutti i martedì dalle ore 21) e così sarà ancora più bello decidere i nostri appuntamenti vespistici”, afferma il presidente Germano Silvestro.