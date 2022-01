In tantissimi in visita alla rinnovata piscina di Mondovì per l'open day

Buona la prima per la rinnovata piscina comunale di Mondovì.

L'impianto natatorio del Ferrone che nella giornata di ieri, sabato 22 gennaio, ha aperto per la prima volta le sue porte ai cittadini, dopo la ristrutturazione, è stato accolto con entusiasmo (leggi qui).

Tante le persone che hanno deciso di visitare i nuovi locali, gestiti dalla società Astema di Acqui Terme, per conoscere anche le nuove proposte.

L'impianto è stato apprezzato anche dal presidente della Provincia e sindaco di Cuneo, Federico Borgna, che ha raggiunto Mondovì insieme all'assessore Cristina Clerico, Claudia Martin delegata CONI Cuneo ed Ezio Raviola di Fondazione CRC, accolti dal sindaco di Mondovì Paolo Adriano e dall'assessore allo sport Luca Robaldo.

Per l'apertura ufficiale, che dovrebbe avvenire entro la metà di febbraio, si attende ancora l'autorizzazione della commissione vigilanza.

Intanto i gestori hanno già presentato le proposte per associazioni e cittadini: dal nuoto al centro fitness.

Corsi di nuoto, acquaticità, acqua gym, ma anche hydro bike e corsi dì fitness nella palestra sottostante come total body, pilates G.A.G. e TRX. Come promesso, nel nuovo impianto, ci saranno sia sconti che agevolazioni per associazioni sportive, scuole ma anche per gli over 65 (in fondo all'articolo la brochure in PDF).