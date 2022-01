Incendio a Morozzo oggi, domenica 23 gennaio, nella tarda mattinata.

Coinvolto un porticato ubicato in frazione Trucchi, dove le fiamme - originatesi per cause e con dinamica ancora da definire - hanno coinvolto anche della legna accatastata. Purtroppo, prima dell'arrivo dei soccorsi, è deceduto un cane, legato proprio all'interno del porticato.

Sul posto i vigili del fuoco, chiamati alle 12.40 circa. Presenti due mezzi da Cuneo e i volontari di Morozzo con altri tre ulteriori.