Incendio a Mondovì, nel corso della notte appena passata.

Coinvolta una legnaia adiacente a un'abitazione in via Vecchia di Monastero, andata a fuoco verso le 3.40. Non si segnala la presenza di persone coinvolte o ferite in alcun modo.

Sul posto i vigili del fuoco di Mondovì e i volontari di Morozzo, che hanno operato sino alle 7 circa.