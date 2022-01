A Mondovì si attiverà il primo "liceo scientifico quadriennale per la transizione ecologica e digitale"

Ormai è certo: il primo Liceo scientifico quadriennale “per la transizione ecologica e digitale” si attiverà a Mondovì a partire dal prossimo anno scolastico.



Come già anticipato qualche settimana fa, il Liceo “Vasco-Beccaria-Govone” si è impegnato e mosso per partecipare a questa sperimentazione e ha ottenuto l’approvazione dell’Ufficio Scolastico Regionale.



Il percorso diverrà realtà dal 2022/2023 per gli alunni che si iscriveranno all’indirizzo scientifico dell’Istituto, ai quali sarà data l’opportunità di scegliere fra il liceo ordinamentale in cinque anni, che rimane la principale proposta orientativa, e quello sperimentale di quattro.



Il nuovo Liceo Quadriennale si inserisce nell’ambito del Piano di Innovazione Ordinamentale per l’ampliamento dei percorsi quadriennali e il loro adeguamento al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza Next-Generation-Italia (PNRR) e affianca ma non sostituisce il tradizionale corso quinquennale.



Gli alunni di terza media e le loro famiglie, interessati a questa nuova proposta, potranno partecipare all’incontro online, che si terrà mercoledì 26 gennaio, alle ore 18, collegandosi a questo link. Nella riunione saranno illustrati nel dettaglio il piano annuale delle ore e l’orario settimanale del liceo in quattro anni.



Per ulteriori informazioni scrivere alla mail: orientamento@liceimondovi.edu.it, oppure telefonare alla segreteria allo 0174558235.