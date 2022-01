Qualifica: Operatore del benessere - Estetica

Garelli Aurora - Classe 2 Estetica - AFP Cuneo

Perché hai scelto AFP?

L’ho scelta dopo che l’ho visitata. E’ una scuola bella, colorata, accogliente, curata e molto ben organizzata. Ho scelto questa scuola perché fin da quando sono piccola mi piace molto il trucco, poi dopo il primo anno all’AFP mi sono interessata molto all’estetica oncologica.

Che cosa ti piace di questa scuola?

Di questa scuola mi piacciono i laboratori e i trattamenti che facciamo e come lo facciamo perché è come se stessimo già lavorando in un centro ma sulle nostre compagne, quest’anno abbiamo l’opportunità di lavorare con dei veri e propri clienti e quindi entrare già nel mondo del lavoro grazie all’alternanza. Usciti da questa scuola avremo molte opportunità nell’ambito lavorativo. Mi piace che ci sia un Tutor, un animatore digitale e uno staff molto disponibile.

La consiglieresti a chi deve scegliere dopo la terza media? Perché?

Si la consiglierei perché è una scuola molto valida. Si sta bene, si usa l’IPAD, sei considerata come persona e non sei uno che “non ha voglia di studiare”. Ci fanno capire come sarebbe un giorno il nostro lavoro in laboratorio perché abbiamo molti macchinari e possiamo praticare molti trattamenti grazie alla preparazione dei nostri professori. Puoi ottenere l’abilitazione e sei accolto in una struttura in cui TU VALI.

Non mi sono mai sentita inferiore, ma sempre valorizzata.

