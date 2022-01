Calcio Serie D: scialbo 0-0 tra Bra e Caronnese, poche emozioni al "Bravi"

Pareggio a reti bianche e poche emozioni tra Bra e Caronnese, 19^giornata del girone A di Serie D. Poco brillante la prestazione dei giallorossi, al ritorno in campo dopo un mese senza partite (l'ultima lo scorso 22 dicembre, 1-3 in casa del Casale). Porta un punto a casa la Caronnese di Scalise, reduce dalla sconfitta di mercoledì nel recupero con il Varese.

La prima occasione è per gli ospiti. A ridosso del quarto d'ora di gioco filtrante di Francesco Esposito per Roberto Esposito, Tunno è freddo e respinge di piede. Al 28' ci prova Ballgjini dalla lunga distanza: pregevole tentativo e pallone di poco a lato. Bra a corto di idee ed apprezzabile solo nel reparto difensivo, guidato da Rossi, al rientro da titolare dopo l'infortunio al ginocchio (ultima partita dal 1' nel mese di giugno con il Gozzano).

Gli uomini di Floris rientrano in campo con atteggiamento più battagliero ma le occasioni da rete latitano. L'inerzia non cambia neppure con i cambi: Sia e Masawoud rilevano Ferla e Pavesi. Si deve attendere fino all'81' per assistere al primo tiro in porta del Bra. Marchetti raccoglie una ribattuta e calcia da fuori area, pallone facile preda di Ansaldi. A sette dalla fine esordio in giallorosso di Doda, in campo per Tuzza. Ultimo tentativo, nel secondo dei tre minuti di recupero, di Bongiovanni che non inquadra la porta.

Lo 0-0 finale rispecchia l'andamento della gara: il Bra sale a 24 punti, la Caronnese a 15.

TABELLINO

Bra (3-5-2): Tunno, Marchetti, Rossi, Quitadamo; Magnaldi, Daqoune, Capellupo, Tuzza (83' Doda), Bongiovanni; Pavesi (72' Masawoud), Ferla (64' Sia). A disp: Coria, Olivero, Todisco, Mirabelli, Veneziano, Masawoud, Barbuto. All Floris

Caronnese (4-3-1-2): Ansaldi, Coghetto, Arpino, Cosentino, De Lucca; Putzolu, Vernocchi, Diatta (72' Cretti); F.Esposito (66' Rocco); Ballgjini, R.Esposito (82' Tunesi). A disp: Angelina, Moretti, Di Marco, Galletti, Corno, Boschetti. All Scalise

Ammoniti: Marchetti, Diatta, Coghetto, Cosentino, Rossi, Ballgjini, Masawoud, Daqoune

Arbitro: Stefania Menicucci di Lanciano, assistenti Marco De Simone di Roma 1 e Emilio Leonardi di Ostia Lido