Cuneo Granda Volley: 100 panchine per Pistola, le cinque partite indimenticabili

Era il 25 gennaio 2018 quando Andrea Pistola iniziò la sua avventura da allenatore di Cuneo Granda Volley. Oggi, domenica 23 gennaio, quasi quattro anni dopo, l'allenatore marchigiano festeggia la panchina numero 100 tra Serie A2 e Serie A1, un traguardo che lo colloca al quarto posto nella storia della società di via Bassignano alle spalle di Maurizio Conti, Livio Bertaina e Alessandro Gozzi.

Cinque momenti da ricordare dell’avventura biancorossa di coach Pistola:

PARTENZA DA TRE PUNTI A MONTECCHIO Andrea Pistola debutta con una vittoria da tre punti a Montecchio Maggiore il 28 gennaio 2018; sono Vanzurova, Segura e Borgna le bocche da fuoco che gli regalano la prima gioia in biancorosso.

VITTORIA AL DEBUTTO IN A1 A CHIERI La prima volta di Cuneo in A1 è un derby: non un esordio soft per una squadra nuova e costruita in tempi record. Il 2 novembre 2018 al PalaFenera arriva un successo convincente su Chieri, che vale i primi tre punti nel massimo campionato.

L’EPICO 3-2 SU NOVARA 26 dicembre 2018, 4626 spettatori, vittoria al tie-break sulla capolista Igor Gorgonzola Novara: una delle partite più belle dell’era Pistola.

LO STORICO 3-2 SU SCANDICCI 19 gennaio 2020, Cuneo sotto 1-2 e 19-24 con Scandicci: in battuta va Adelina Ungureanu, il resto è storia.

LA SCONFITTA AL TIE-BREAK CON CONEGLIANO 14 novembre 2021: una grande Bosca S.Bernardo si arrende solo al quinto set alla Conegliano dei record in un match che entra di diritto nella storia di Cuneo Granda Volley.