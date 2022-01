Volley A2/F: il Puma torna in campo! La Lpm Bam Mondovì oggi (ore 17) impegnata nella delicata trasferta di Martignacco

Un Puma affamato finalmente torna in campo! Un mese dopo aver affrontato l’ultima gara ufficiale, quella del 22 dicembre scorso, valida per i quarti di Coppa Italia contro il Macerata (1-3), la Lpm Bam Mondovì, questo pomeriggio alle ore 17, affronterà la delicata trasferta in casa della Itas Ceccarelli Group Martignacco, nel match valido come 5^ giornata di ritorno della regular season.

Dopo 3 rinvii consecutivi a causa Covid, le Pumine cercheranno di riprendere confidenza con la vittoria, anche se incontreranno una squadra vogliosa di riscatto dopo aver rimediato sei sconfitte consecutive. Quella odierna resta una sfida ricca di incognite per entrambe le formazioni, che tornano a calcare il taraflex dopo un periodo di sosta forzata.

Un match che probabilmente finirà per premiare la squadra che è giunta meglio fisicamente a questo appuntamento. Le ragazze di coach Bibo Solforati hanno lavorato tanto in queste settimane e dopo le sconfitte con Montecchio e Macerata c’è la speranza di riprendere il cammino interrotto prima della fine dell’anno.

Il tecnico della Itas Martignacco, Marco Gazzotti, con molta probabilità si affiderà alla formazione tipo, con il libero Agata Tellone, che almeno in partenza dovrebbe essere preferita ad Alice Barbagallo; Al centro fiducia a Monica Mazzoleni e Dalila Modestino; Banda americana anche per la Itas, che schiererà la statunitense Giovanna Milana, mentre l’altra schiacciatrice titolare sarà Giulia Pascucci.

La regia della squadra friulana è un “amarcord” monregalese composto da due ex pumine come Roberta Carraro e Chiara Ghibaudo. Nel ruolo di opposto, infine, spazio ad Aurora Rossetto. All’andata la gara terminò per 3-2, con le Pumine che in rimonta riuscirono a riacciuffare la vittoria al termine di una partita complicata ed equilibrata. Il match sarà trasmesso in diretta streaming free sul canale Youtube di Volleyball World. Al Palazzetto dello sport di Martignacco il fischio d’inizio è fissato per le ore 17.