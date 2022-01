Volley A2/F: un Puma troppo brutto per essere vero! La Lpm Bam Mondovì travolta a Martignacco per 3-0

Che scoppola! La Lpm Bam Mondovì torna da Martignacco con una pensatissima sconfitta per 3-0. Situazione complicata per il Puma, che non è riuscito a mettersi alle spalle le difficoltà palesate nella fase finale dell’anno, quando sono giunte le sconfitte casalinghe con Montecchio e Macerata.

Le attenuanti del rientro dopo un lungo stop e le non perfette condizioni fisiche di Alessia Populini, che oggi è partita dalla panchina, non bastano a nascondere i difetti di una squadra che dopo aver vinto a Talmassons sembra aver smarrito le proprie certezze e la propria identità.

Puma fragile in difesa e poco incisivo in attacco, dove soprattutto Leah Hardeman non ha saputo fare la differenza. E così è stata la Itas Ceccarelli Martignacco a sorridere dopo sei sconfitte consecutive. Per la squadra di coach Gazzotti, quest’oggi non presente in panchina, ha sfruttato a dovere l’ottima vena di Pascucci e Milana, conducendo in porto una vittoria preziosa e meritata.

PRIMO SET: falsa partenza per le Pumine, sotto 3-0. Taborelli non sfonda e le padrone di casa volano sul 5-1. L’ace di Hardeman accorcia le distanze. La difesa della Lpm non riesce ad arginare gli attacchi friulani e la Itas resta avanti sull’11-6. Le ragazze di Solforati provano a reagire recuperando tre lunghezze. Due ace consecutivi di Taborelli rimettono il punteggio in parità sul 13-13. Time-out chiesto dalla panchina di casa. Al rientro in campo arriva un break di Martignacco, che rimette la testa avanti sul 16-13. Questa volta è coach Solforati a fermare il gioco per chiedere il time-out. Il muro delle friulane è solido e per la Lpm si fa dura. Martignacco resta avanti sul 20-16. Le Pumine recuperano due lunghezze e sul 20-18 in favore della Itas arriva la seconda richiesta di time-out da parte della panchina friulana. Sul 24-21 sono tre i set-point a disposizione della Itas. La pipe di Taborelli termina direttamente fuori e il primo set si chiude sul 25-21 in favore del Martignacco.

SECONDO SET: ripartono bene le Pumine, avanti 0-2. Ancora un ace di Taborelli e la Lpm ne approfitta per andare sul 2-5. In campo è un alto Puma. Il servizio di Taborelli continua a fare male e sul 2-7 arriva il time-out di coach Tarantini. Si rientra in campo, ma la squadra monregalese continua a macinare gioco e punti. Break per le padrone di casa, che dopo il muro di Rossetto accorciano sul 5-10. Time-out chiesto da Solforati sul punteggio di 6-10. Pumine in black-out e Itas a sole due lunghezze dalle avversarie. Arriva anche l’ace di Pascucci. Coach Solforati decide di spedire nella mischia Alessia Populini. Secondo ace di Pascucci e punteggio che torna in parità sul 10-10. La Itas, che era partita malamente in questo set, si trova avanti 14-11. Nuovo time-out per coach Solforati. Le friulane mantengono tre punti di vantaggio sul 18-15. L’ace di Trevisan riavvicina la Lpm. Piccolo problema muscolare per Pascucci e la panchina della Itas chiama il time-out per consentire una veloce medicazione. Modestino trova il punto del 23-20 e Martignacco si avvicina alla conquista del secondo set. Il Puma non si da per vinto e recupera due lunghezze. Poco dopo, però, l’attacco di Trevisan viene murato alla perfezione dalle padrone di casa, che chiudono a proprio favore anche il secondo set sul 25-22.

TERZO SET: si riprende con l’ace di Milana. Itas subito avanti 3-0. Time-out di coach Solforati con Martignacco avanti 7-3. Ace di Montani e punteggio di 9-7. Sul 18-13 coach Solforati si gioca la seconda carta time-out. Pumine ancora bloccate e Itas che vola sul 21-14. Arrivano ben otto match-point per la squadra di casa. Al secondo tentativo arriva il punto di capitan Pascucci, che chiude l'incontro sul 25-17.