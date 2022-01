Volley A2M. Cuneo-Ortona 3-0, Serniotti è soddisfatto: "La nostra battuta ha fatto la differenza" (VIDEO)

"Eravamo preoccupati dalla partita contro Ortona. Intanto loro venivano da un periodo di ottima forma e poi noi era da troppo tempo che non stavamo giocando una gara importante, quindi non sapevo che cosa aspettarmi. Invece i ragazzi sono stati bravissimi, hanno aggredito gli avversari fin dal primo istante:". È un Roberto Serniotti contento e disteso quello che si presenta in conferenza stampa al termine della maratona vincete per 3-0 della sua squadra contro una Sieco Service quasi sempre in balia del gioco piemontese.

L'allenatore della BAM Acqua S. Bernardo Cuneo tesse le lodi di tutti i giocatori: "Oggi per me sarebbe stato difficile scegliere il migliore, proprio perché ognuno ha fatto la sua parte".

E quando gli chiediamo una menzione per il regista Matteo Pedron, a nostro avviso la pedina principale del successo biancoblu contro Ortona, Serniotti sorride: "Pedron non lo scopriamo oggi. La ricezione lo ha aiutato parecchio e lui ha potuto far viaggiare la palla in ogni dove, ma è indubbio che ha talento. E' cresciuto molto dall'inizio dell'anno. Un bravo ragazzo, uno che parla poco quindi spesso è difficile interpretare i suoi silenzi. Ci ho messo un po', ma più o meno sono come lui quindi c'intendiamo".

L'intervista completa al coach della BAM Acqua S. Bernardo Cuneo nel video a seguire.