Dronero: prima giornata di consegna premi della lotteria de "Il Bottegone"

"Ci sono ancora alcuni premi da ritirare: controlla i biglietti in tuo possesso e potrai venire a prendere il tuo premio nella sede espositiva (vetrina sotto i portici accanto a Cartolibreria Alice). Mi raccomando porta il biglietto vincente!!!"



Una lotteria natalizia fatta lo scorso dicembre, distribuendo gratuitamente un totale oltre 42 mila biglietti presso le 85 attività commerciali aderenti di Dronero, Villar San Costanzo, Roccabruna e Cartignano. Sabato 15 gennaio, poi, in diretta facebook l'estrazione dei biglietti vincenti.



Grande successo per l'iniziativa organizzata dall'associazione dronerese dei commercianti "Il Bottegone", con il patrocinio del comune e della Pro Loco e con il contributo della Banca di Caraglio.



L'elenco dei biglietti vincenti affisso nelle attività commerciali aderenti e ieri, sabato 22 gennaio, presso la vetrina allestita sotto i portici, la prima delle due giornate fissate per la consegna. L'occasione ha visto, tra gli altri, il ritiro del primo premio: una bellissima e-bike.



Presente, oltre ad alcuni soci dell'associazione, anche Roberto Aimar, consigliere della Banca di Caraglio.



Per mercoledì 2 febbraio, dalle ore 20.30 alle ore 22.00, è stata fissata la seconda giornata dedicata alla consegna dei premi, mentre invece il termine ultimo per richiedere i premi è previsto per il 28 febbraio, telefonando ai seguenti numeri:

Nadia 333 4201785

Manuela 347 7643687

Andrea 320 0669884