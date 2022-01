Imperia, al cimitero di Oneglia onorata la memoria degli Alpini caduti e dispersi nella Campagna di Russia [FOTO]

Si è svolta stamani al cimitero di Oneglia a Imperia la cerimonia in ricordo dell' anniversario della Campagna di Russia per onorare la memoria degli Alpini caduti e dispersi della divisione Alpina cuneense di cui una folta rappresentanza della Provincia di Imperia.



La manifestazione organizzata dal comitato provinciale dell'associazione 'Famiglie dei Caduti e dei Dispersi in guerra', dalla confederazione delle associazioni Combattentistiche e dalla sezione di Imperia dell'associazione nazionale Alpini, è iniziata alle ore 8.30 con il raduno dei partecipanti ed è proseguita con la deposizione di una corona e la resa degli onori alla tomba simbolica dedicata dai reduci della 'divisione martire' ai compagni caduti nel corso della terribile ritirata del gennaio 1943 e morti in prigionia.



La cerimonia si è conclusa con la preghiera di benedizione presieduta dal diacono Alex Dellerba. Il tutto si è svolto in forma ridotta e nel rispetto della normativa anti Covid.