Sci alpino femminile, Coppa del mondo: Elena Curtoni vince il super-G di Cortina, Marta Bassino non brilla

Marta Bassino chiude senza acuti il super-G di Cortina d'Ampezzo, gara valida per la Coppa del mondo femminile 21\22.

Prova poco brillante quella di Marta, su una pista poco adatta alle sue caratteristiche.

La portacolori dell'Esercito, al via con il pettorale 15, ferma il tempo a 1:22.64, a 1.66 dal primo posto.

Successo di un'altra azzurra, Elena Curtoni, davanti a Tamara Tippler e Michelle Gisin. Ai piedi del podio Federica Brignone, poi Corinne Suter e Tessa Worley.

Grande paura per la rovinosa caduta di Sofia Goggia, out come Francesca Marsaglia.