A Cuneo, in sala San Giovanni, la Prefettura celebra la giornata della memoria 2022

In occasione della Giornata della Memoria 2022, la Prefettura di Cuneo promuove in collaborazione con l'Ufficio Scolastico Provinciale i Comuni di Cuneo e di Borgo San Dalmazzo e il museo multimediale dedicato alla Shoah MEMO4345, un incontro riservato alle scuole sul tema il segreto dei Giusti.



L'evento si terra alle ore 10 del 27 gennaio presso la Sala San Giovanni del Comune di Cuneo. Ad approfondire la tematica durante i lavori sara la prof ssa Adriana Muncinelli, curatrice di MEMO4345 e autrice in collaborazione con Elena Fallo dell'Istituto Storico delia Resistenza di Cuneo, del saggio “Oltre il Nome”, ricerca su cui si basano i contenuti dell allestimento. L'intervento potra contare sul supporto di alcuni video realizzati dal gruppo teatrale Progetto Cantoregi, contenuti multimediali di MEMO4345, dove si affrontano le tematiche relative alla creazione di un gruppo bersaglio e alla manipolazione del linguaggio.



Attraverso la tecnica della motion graphic, opera dell’illustratrice saluzzese Valeria Cardetti sono inoltre presentati esempi di Giusti capaci di opporsi alla discriminazione e alla persecuzione Milena Jesenska giornalista e scrittrice ceca deportata nel campo di concentramento femminile di Ravensbruck "La Rosa Bianca" gruppo di resistenza tedesco composto da studenti contro la dittatura del nazionalsocialismo Jan e Antonina ZabinskI gestori della zoo di Varsavia impegnati nel salvare gli ebrei rinchiusi nel ghetto della citta durante la Seconda guerra mondiale.



L'evento sarà dedicato a tutti quei “giusti” del territorio che nella loro quotidianità decisero di agire a favore degli ebrei in fuga dalla furia nazifascista Saranno presenti Alessandra Soncin e Lele Viola, eredi di “giusti’ locali che dialogheranno con Vanna Pescaton, nota firma de La Stampa, appartenente alla Comunità Ebraica locale.



Saranno inoltre presenti autorità locali e rappresentanti della Consulta provinciale degli studenti e delle classi superiori.



Nella circostanza il Prefetto consegnerà una Medaglia d Onore alla memoria del signor Michele Beccaria, nato a Bernezzo, concessa con decreto del Presidente della Repubblica agli internati o deportati nei lager nazisti.