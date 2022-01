A Prato Nevoso l’esercitazione delle squadre di Protezione civile “alpinistiche”

Sabato 22 gennaio, sulle montagne di Prato Nevoso, ha avuto luogo l’esercitazione delle squadre alpinistiche della Protezione civile ANA del Primo Raggruppamento (Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta), con la presenza del colonnello Giuseppe Sgueglia (comandante del Secondo Reggimento Alpini di Cuneo), alcuni militari del Nucleo Meteomont del Secondo Reggimento Alpini, i volontari del Soccorso alpino della stazione di Mondovì, oltre a una trentina di volontari delle varie unità di Protezione Civile ANA provenienti dalle tre Regioni (in particolare dalle zone di Acqui Terme, Ceva, Torino, Susa, Casale, Alessandria, Vercellese, Val Susa).

Il tutto in rigoroso rispetto delle normative sanitarie vigenti.

A rappresentare la Protezione civile ANA Mondovì, il segretario Roberto Turco e i responsabili della squadra di Roccaforte Mondovì – Giovanni Marco Pastorelli e Francesco Ferraris – che hanno portato i saluti e il benvenuto sulle montagne di Frabosa Sottana ai convenuti da parte del presidente della Sezione di Mondovì Armando Camperi e dell’Associazione nazionale Alpini Mondovì.

L’esercitazione, con lo scopo di addestrare i volontari a muoversi in ambiente montano invernale e approfondire le conoscenza su relativi pericoli e misure di sicurezza, è partita dalla Baita “del verde”, per proseguire e direzionarsi in zona Colletto, Cima Vuran, Monte Alpet, contando varie soste dovute a spiegazioni relative alle nevicate intense, presentazione didattica della piazzola meteo-nivologica e rilevamento-analisi valanghe, costruzione ripari di fortuna e altre nozioni fondamentali dell’attività alpinistica, per poi rientrare nel pomeriggio al punto di ritrovo.

“Si ringrazia per la disponibilità e la collaborazione – dicono dall’ANA – la direzione degli impianti Prato Nevoso s.p.a., l’Amministrazione comunale e il sindaco di Frabosa Sottana (Adriano Bertolino), sempre disponibili e ospitali con gli Alpini e con la Protezione civile ANA, come già era avvenuto nella recente giornata del 30 dicembre scorso, con la struttura dell’hub vaccinale sulle piste della 'conca'”.