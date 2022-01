Alpini in servizio all’Asl Cn1 sino a fine marzo

E’ stata prorogata la convenzione tra la Protezione Civile dell’Associazione Nazionale Alpini (Ana), sezione di Cuneo, e l’Asl Cn1 per l’attività di accoglienza e pre-triage all’ingresso della sede di via Carlo Boggio.



L’accordo era in scadenza il 31 gennaio, ma proseguirà fino al 31 marzo. “Poi la convenzione non sarà ulteriormente rinnovata – spiega Walter Rapetti, coordinatore Protezione civile Ana sezione di Cuneo -, perché saremo impegnati in altri ambiti, come la pulizia degli alvei dei fiumi. Siamo in servizio in via Carlo Boggio dal 22 novembre, tutti i giorni dalle 8 alle 14 con circa 10 volontari alla settimana. Siamo sempre disponibili a collaborare alle iniziative a favore della collettività. In questo momento altri alpini sono impegnati nella caserma 'Vian' e, nei mesi scorsi, abbiamo operato in modo significativo anche al Movicentro”.