“Ben arrivato! Come posso esserle utile?”: c'è tempo fino al 26 gennaio per partecipare al bando di servizio civile all'ospedale di Verduno

“Ben arrivato! Come posso esserle utile?”: questo è il titolo del progetto assistenziale a cui si può aderire tramite bando per fare servizio civile all’Ospedale di Verduno.

C’è ancora tempo due giorni per partecipare: scadenza per presentare la domanda fissata alle ore 14 del 26 gennaio.

Sul sito della Provincia di Cuneo sono pubblicati l'elenco dei progetti, i progetti originali completi, la scheda di sintesi dei progetti stessi e le modalità per la presentazione della domanda: clicca qui.



Il bando prevede l’assegnazione di 3 posti disponibili + 1 riservato a giovani in possesso di un titolo di studio non superiore al diploma di scuola secondaria inferiore da attestare con Autocertificazione.

Gli aspiranti operatori volontari dovranno presentare la domanda di partecipazione esclusivamente attraverso la piattaforma Domanda on Line (DOL) raggiungibile tramite PC, tablet e smartphone all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it



L’accesso alla piattaforma è possibile solo attraverso SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) per i cittadini italiani residenti in Italia, oppure, all’estero, con le credenziali fornite dal Dipartimento per le Politiche giovanili e il Servizio civile universale per i cittadini di Paesi appartenenti all’Unione europea e gli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia.



Per avere aiuto nella compilazione della domanda, ci si può rivolgere direttamente al settore Servizio Civile della Provincia di Cuneo o agli sportelli di Informagiovani presenti sul territorio prenotando un’eventuale consulenza individuale. Si ricorda che è possibile presentare una sola domanda di partecipazione per un unico progetto del Servizio Civile Universale.

Successivamente all’invio della domanda i candidati saranno convocati per un colloquio.