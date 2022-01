"Il paesaggio montano dalle Alpi cuneesi ai Pirenei": al convegno UNITO anche il museo Mallé di Dronero

Era presente anche il museo civico Luigi Mallé di Dronero al convegno online internazionale e multidisciplinare "Il paesaggio montano dalle Alpi cuneesi ai Pirenei: crocevia di culture popoli e tradizioni", organizzato dall'Università degli Studi diTorino.

Un appuntamento davvero importante, avvenuto giovedì 19 e venerdì 20 gennaio. Con il sostegno della Fondazione CRC, ha visto molti autorevoli partecipanti.

Ad essere affrontato il tema del paesaggio montano, dell'area geografica compresa appunto tra le Alpi cuneesi ed i Pirenei, concepito non soltanto come documento della memoria ma anche e soprattutto come fattore di connessione tra le popolazioni che vi risiedono. Luogo poi di scambio delle diverse culture e matrice per una nuova comunità transfrontalliera.

Così idee e progetti, in un dibattito davvero costruttivo. Ad intervenire in rappresentanza del museo dronerese la curatrice Ivana Mulatero, che ha messo in luce le continuità esplorative del territorio cuneese nei disegni e nelle cartelle calcografiche tra Otto e Novecento di Clemente Rovere, Giovanni Vacchetta e Francesco Franco.

Un emozionante viaggio, dal cinquecento al novecento, tra le molteplici opere della collezione. Visitabile gratuitamente, il museo civico Luigi Mallé è aperto tutti i weekend e durante i giorni festivi dalle ore 15 alle ore 19.