In piazza Galimberti arrivano le giostre. E in rete si scatena l'ironia: "Prenoto la settimana bianca!"

Sulla pagina "Sei di Cuneo se.." un post che non ha bisogno di commenti:

"Qualcuno sa quando dovrebbero arrivare le giostre in piazza Galimberti? Dovrei prenotare la settimana bianca. Grazie".

Tutti i cuneesi sanno che, quando arrivano le giostre nel cuore della città, ad accompagnare tutto il periodo del Carnevale, nevica. E pure tanto. Più volte la permanenza del luna park è stata prolungata di due settimane proprio per le abbondanti nevicate che hanno impedito di tenere aperte le giostre per molti giorni. Niente di particolarmente strano, visto che siamo nel pieno dell'inverno.

Ma quest'anno non pare proprio. Ed ecco che si scatena l'ironia, ma anche la speranza, perché di neve ce n'è un gran bisogno. Stiamo vivendo un inverno privo di precipitazioni, non cade una goccia d'acqua da oltre un mese. E per ora non si vedono nubi all'orizzonte.

Tutti attendono le giostre, perché si compia il miracolo. Arriveranno. L'allestimento del luna park inizierà mercoledì 26 gennaio, per aprire il prossimo venerdì 28. Resterà in piazza per 6 settimane, fino a domenica 13 marzo. Una bella notizia per la città e per i bambini.

E l'ultima speranza per l'arrivo della neve sulle nostre montagne.