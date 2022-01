"La foresta che c'è in me": a Cuneo uno spettacolo interattivo alla mostra "Pittura in persona"

Un viaggio narrativo ed interattivo attraverso una foresta di opere, specchio della propria foresta interiore… per scoprire che, grazie all’arte, ci si può conoscere meglio e addirittura arrivare a trovare “la luce di una idea”.



Per bambini 6-10 anni



Attività gratuita - Prenotazione obbligatoria

Eventbrite - pitturainpersona@gmail.com - 388.11.62.067



Elisa Dani. Attrice, regista, formatrice. Vive e lavora a Rosbella, paesino di montagna in provincia di Cuneo. Dà forma al teatro e alla lettura ad alta voce con bambini, giovani ed adulti attraverso spettacoli, letture animate, corsi di formazione, palestre di teatro. Organizza eventi culturali per valorizzare l’ambiente montano in cui vive. Indaga il rapporto tra attori e pubblico alla luce della contemporaneità.

La mostra Pittura in persona. La nuova Collezione della Fondazione CRC presenta, nei magnifici spazi del Complesso Monumentale di San Francesco, una selezione di dipinti recenti realizzati da oltre 32 giovani artisti emergenti, tutti acquisiti dalla Fondazione CRC negli ultimi anni attraverso il progetto ColtivArte. L’evento espositivo è a cura di Carolyn Christov-Bakargiev e Marcella Beccaria, Direttore e Capo curatore delle Collezioni del Castello di Rivoli Museo d’ Arte Contemporanea.

Promossa da Fondazione CRC e Museo d'Arte Contemporanea Castello di Rivoli, la mostra è è un ideale percorso rappresentativo delle nuove tendenze globali dell’arte contemporanea internazionale, con una particolare attenzione all’utilizzo della pittura come linguaggio espressivo con l’obiettivo di sottolinearne la vitalità e la forza propositiva anche rispetto alle complesse sfide imposte dal mondo contemporaneo. Corpo fisico, ingombro spaziale, materialità tattile e persino profumo specifico della tecnica pittorica sono gli elementi materici che le curatrici hanno scelto di mettere in evidenza anche per rispondere alla pervasività della mediazione digitale e della smaterializzazione che ha connotato molteplici aspetti della vita quotidiana nei mesi della pandemia.



Orari di apertura

Dal martedì al sabato 15.30-18.30

Domenica 10.30-18.30

Ingresso gratuito.



Prenotazioni

visite guidate su Eventbrite - pitturainpersona@gmail.com - 388.11.62.067

laboratori artistici per bambini su Eventbrite - pitturainpersona@gmail.com - 388.11.62.067



