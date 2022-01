La piscina di Boves festeggia dieci anni di attività: "Una scommessa vinta con staff e associazioni"

Sono passati ben 10 anni da quel 28 gennaio 2012 nevoso, giorno in cui è stata inaugurata la piscina a Boves gestita dalla Società Sportiva Dilettantistica AQVATICA.

È stata una grande scommessa, ma eravamo certi che il nostro progetto avrebbe trovato riscontro sul territorio.

Grazie alla Cassa Rurale di Boves che ha dato fiducia al progetto sostenendoci economicamente siamo riusciti a realizzare questo “sogno” e ringraziamo tutti i frequentanti che continuano ad apprezzare e sostenere le nostre proposte ed i nostri sforzi.

Siamo diventati negli anni un punto di riferimento per tutte quelle persone che vogliono svolgere attività in acqua in un ambiente molto confortevole e “familiare”. L’acqua calda delle vasche, la continua e accurata pulizia di tutti gli ambienti e i nostri sistemi all’avanguardia di disinfezione dell’acqua garantiscono all’utenza la totale sicurezza e confort.

Nel corso degli anni siamo cresciuti e ad oggi proponiamo corsi di Acquaticità Bebè a partire da 3 mesi, corsi di nuoto per bambini, ragazzi e adulti, attività di Acquagym, Acqua GAG, Idrobike, Acquawalking e in palestra attività di Pilates, Tonificazione, Circuito Funzionale e GAG.

Sicuramente c’è molto gradimento, specialmente dai turnisti, in com’è strutturata l’organizzazione delle attività di fitness che permette al frequentatore di programmare il tipo di attività nei giorni e orari a lui più consoni

Il nostro successo è ovviamente dovuto anche al nostro stupendo e professionale Staff che con il sorriso e la pazienza raggiunge ottimi risultati nei corsi di nuoto e grande seguito nel Fitness; pertanto un caloroso ringraziamento a:

Annamaria, Davide, Carlotta, Giada e Giadina, Matteo, Luisa, Valentina, Riccardo, Nicole, Thomas, Sofia, Andrea, Filomena, Elisa.

Ringraziamo anche le altre Associazioni Sportive che svolgono attività presso di noi:

A.S.D EVOLUZIONE (per KICK BOXING) , A.S.D SEVEN STARS MOOVEMENT (per PARKOUR) , A.S.D ACCADEMIA JINGWU DI TAICHI (per TAICHI) , A.S.D MONDOVI’ SUB (per APENA e SUBACQUEA), A.S.D. RIGAUDO I LOVE SPORT (per FITWALKING)