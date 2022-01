A Canale i funerali del carabiniere in pensione Gianni Ballestro

Si svolgeranno questo pomeriggio, lunedì 24 gennaio, i funerali di Gianni Ballestro , 59 anni, carabiniere in pensione. Si trovava a Torino quando il suo cuore ha smesso di battere. Originario della Liguria era residente a Canale, comune dove ha prestato servizio nell'Arma per circa vent'anni.



"Se ne va una persona molto conosciuta e apprezzata in paese per il lavoro nell'Arma - lo ricorda il sindaco canalese Enrico Faccenda -, è sempre stato un uomo disponibile, generoso verso il prossimo, serio. Sia lui, sia la sua famiglia sono da sempre molto attivi nella realtà sportive e sociali di Canale. A nome dell'Amministrazione comunale e della comunità ci stringiamo in un abbraccio al dolore della moglie e dei due figli".