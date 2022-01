Scooter contro autoarticolato a Roddi: 67enne elitrasportato in ospedale

Grave incidente quello verificatosi intorno alle 15 di oggi (24 gennaio) in territorio di Roddi, all’altezza dell’ingresso in tangenziale, all’incrocio tra la SP7 e la SP3.



Qui un uomo di 67 anni è finito nel fossato adiacente alla carreggiata dopo che, col suo scooter, ha violentemente tamponato un autoarticolato che stava svoltando per imboccare la rampa di accesso alla tangenziale.



L’uomo, che non ha mai perso conoscenza, è stato soccorso dai sanitari del 118 che, viste le sue condizioni dopo la forte botta ricevuta, ne hanno disposto il trasporto in ospedale in elisoccorso. Illeso il conducente del mezzo pesante.



La strada è stata chiusa per circa un’ora, con conseguente rallentamento del traffico in direzione Roddi e Alba. Sul luogo dell’incidente, insieme ai sanitari, sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Alba e i Carabinieri del Comando albese.